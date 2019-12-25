Строительство дороги от Бугров до станции "Девяткино" профинансирует область

Для этого необходимо выполнить определенное условие.

До апреля 2021-го года застройщики должны передать в администрацию Ленобласти проекты дорог, которые соединят Бугры и город. В этом случае проекты профинансируют в 2022-м году из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Работы по возведению части Ручьевского проспекта и Петровского от Воронцовского до Шоссейной хотят включить в федеральную программу "Стимул". Для этого компаниям "ЦДС", "Арсенал" и другим застройщикам необходимо подготовить документы к определенному сроку.

По новым дорогам пустят транспорт от Бугров до станции метро "Девяткино".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти волонтеры раздадут бесплатно 150 тысяч масок.

Фото: "Бугры" /vK