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Строительство дороги от Бугров до станции "Девяткино" профинансирует область
Сегодня, 12:56
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nadezhda_sib

Строительство дороги от Бугров до станции "Девяткино" профинансирует область

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Для этого необходимо выполнить определенное условие.

До апреля 2021-го года застройщики должны передать в администрацию Ленобласти проекты дорог, которые соединят Бугры и город. В этом случае проекты профинансируют в 2022-м году из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Работы по возведению части Ручьевского проспекта и Петровского от Воронцовского до Шоссейной хотят включить в федеральную программу "Стимул". Для этого компаниям "ЦДС", "Арсенал" и другим застройщикам необходимо подготовить документы к определенному сроку.

По новым дорогам пустят транспорт от Бугров до станции метро "Девяткино". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти волонтеры раздадут бесплатно 150 тысяч масок. 

Фото: "Бугры" /vK

Теги: бугры, дороги, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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