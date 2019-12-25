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В Ленобласти волонтеры раздадут бесплатно 150 тысяч масок
Сегодня, 12:39
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nastya960

В Ленобласти волонтеры раздадут бесплатно 150 тысяч масок

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Добровольцы на данный момент раздали уже более 5000 средств индивидуальной защиты в Тосненском, Волосовском и Лодейнопольском районах.

В Ленобласти снова стартовала акция по раздаче бесплатных медицинских масок. В ходе акции волонтеры "Единой России" планируют раздать 150 тысяч масокю

Добровольцы на данный момент раздали уже более 5000 средств индивидуальной защиты в Тосненском, Волосовском и Лодейнопольском районах.

Впервые подобная акция проводилась весной по инициативе главы Ленобласти Александра Дрозденко. За апрель-май местным жителям раздали более 250 тысяч СИЗ.

Делается все, чтобы сдержать рост числа заболевших, и не вводить жесткие карантинные меры.

Сергей Бебенин, секретарь Ленобластного регионального отделения партии "Единая Россия", спикер областного парламента 

В Выборге выявлены нарушения масочного режима.

Фото: pixabay

Теги: маска, сиз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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