В Выборге выявлены нарушения масочного режима

Не все сотрудники торговых точек правильно носят маски и не во всех объектах торговли есть дезинфицирующие средства.

14 октября представители районной администрации, сотрудники областного правительства и сотрудники районного отдела Роспотребнадзора провели рейд по торговым точкам на соблюдение эпидемиологических правил.

Проверки, которые носили больше информационный характер, прошли в магазинах Выборга в районе Папулы.

Участники рейда выявили нарушения. В одном из магазинов продавец стояла с неправильно надетой маской. В некоторых магазинах отсутствовали в продаже маски и не было дезинфицирующего средства. По словам участников рейда, посетители чаще, чем работники магазинов не соблюдают масочный режим.

Отметим, что в случае нарушений, руководителя торговой точки приглашают в отдел Роспотребнадзора для разъяснительной беседы.

Ранее мы написали о том, что путепровод в Каменногорске закроют с 14 октября.

Фото: Piter.TV