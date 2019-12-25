В Выборге выявлены нарушения масочного режима

14 октября представители районной администрации, сотрудники областного правительства и сотрудники районного отдела Роспотребнадзора провели рейд по торговым точкам на соблюдение эпидемиологических правил.
Проверки, которые носили больше информационный характер, прошли в магазинах Выборга в районе Папулы.
Участники рейда выявили нарушения. В одном из магазинов продавец стояла с неправильно надетой маской. В некоторых магазинах отсутствовали в продаже маски и не было дезинфицирующего средства. По словам участников рейда, посетители чаще, чем работники магазинов не соблюдают масочный режим.
Отметим, что в случае нарушений, руководителя торговой точки приглашают в отдел Роспотребнадзора для разъяснительной беседы.
Ранее мы написали о том, что путепровод в Каменногорске закроют с 14 октября.
Фото: Piter.TV
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