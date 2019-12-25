Путепровод в Каменногорске закроют с 14 октября

Временное ограничение проезда автотранспорта связано с проведением капитального ремонта путепровода.

В связи с проведением капитального ремонта путепровода в Каменногорске, проезд для автотранспорта временно закроют. Как сообщила администрация Выборгского района, движение будет прекращено с 14 октября с 11:00.

Движение общественного транспорта будет действовать согласно новому расписанию, которое размещено на сайте администрации МО "Каменногорское городское поселение".

Проезд личного автотранспорта будет возможен по согласованию с подрядной организацией (СМТ "Спецмостотрест" - филиал АО "РЖДстрой") с 3 Отделом Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владельцы автотранспорта могут воспользоваться объездными дорогами через следующие населенные пункты:

- поселок Дубинино - поселок Михайловка (региональная дорога "Дружноселье-Перевозное");

- поселок Возрождение - поселок Глубокое (региональная дорога "Возрождение-Михайловка");

- город Каменногорск - поселок Дубинино (региональная дорога "Каменногорск-Дубинино").

Отметим, что проезд спецтранспорта будет организован по временному проезду через ж/д пути.

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Фото: администрация МО "Выборгский район"



