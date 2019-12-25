В Выборге благоустроят Садовый сквер

Субсидии выделены в рамках программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Областной бюджет предоставит субсидию в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, предстоит благоустроить 75 общественных территорий в Ленинградской области. Среди них – общественные территории в Выборгском районе.

Так, будет благоустроен Садовый сквер в Выборге, сквер в Высоцке, расположенный возле обелиска по улице Портовой, городской парк в Каменногорском городском поселении, территория у Дома культуры в Светогорске.

Областной бюджет выделил на эти цели более 800 млн рублей. Части конкурсов будет объявлена уже в 2020 году. Отметим, что администрация Выборгского района также будет проводить благоустройство дворовых территорий.

Ранее мы написали о том, что перепись населения в Выборгском районе отложена до 2021 года.

Фото: ivbg.ru