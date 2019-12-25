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Перепись населения в Выборгском районе отложена до 2021 года
Сегодня, 18:42
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Veskathy

Перепись населения в Выборгском районе отложена до 2021 года

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Переписная кампания перенесена на следующий год в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

7 сентября в администрации Выборгского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Важным вопросом повестки была организация и проведение переписи населения Выборгского района.

В связи с ростом выявленных случаев заболевания коронавирусом, и, как следствие, возобновлением ограничительных мер, всероссийская перепись населения в Выборгском районе запланирована на следующий год. Так, переписная кампания пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 

Как сообщила начальник отдела государственной статистики в Выборге Ирина Кузьмина, в городских и сельских поселениях создадут 59 переписных участков, 24 из которых – в Выборге. 

Всего будет задействовано 500 человек переписного персонала. 

Ранее мы написали о том, как прошел рейд по объектам сферы услуг в Выборге.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

Теги: выборг, перепись населения
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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