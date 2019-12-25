Перепись населения в Выборгском районе отложена до 2021 года

Переписная кампания перенесена на следующий год в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

7 сентября в администрации Выборгского района состоялось совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Важным вопросом повестки была организация и проведение переписи населения Выборгского района.

В связи с ростом выявленных случаев заболевания коронавирусом, и, как следствие, возобновлением ограничительных мер, всероссийская перепись населения в Выборгском районе запланирована на следующий год. Так, переписная кампания пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Как сообщила начальник отдела государственной статистики в Выборге Ирина Кузьмина, в городских и сельских поселениях создадут 59 переписных участков, 24 из которых – в Выборге.

Всего будет задействовано 500 человек переписного персонала.

Ранее мы написали о том, как прошел рейд по объектам сферы услуг в Выборге.

Фото: администрация МО "Выборгский район"