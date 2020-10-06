Видео: как прошел рейд по объектам сферы услуг в Выборге

Подобные проверки в Выборгском районе будут проводиться ежедневно.

В Выборге продолжается волна проверок предприятий розничной торговли, общественного питания и сферы услуг. Проверки начались в связи с переходом Выборгского района в "красную" зону.

3 октября сотрудники комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района провели проверки кафе, ресторанов, салонов красоты, магазинов. Сотрудники ведомства рассказали владельцам бизнеса о новых правилах, закрепленных постановлением правительства Ленинградской области №653 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции".

Также сотрудники администрации проверили наличие градусников, журналов термометрии, масок. Объектам сферы услуг необходимо либо разместить маски и перчатки в свободном доступе, либо иметь в продаже.

Как отметила Надежда Шведова, начальник отдела поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район", для индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей.

Отметим, что подобные рейды в Выборгском районе будут проводиться ежедневно.

