За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 99 случаев COVID-19

Жителей "красных зон" просят по возможности не посещать общественные места.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

9 человек выписали по выздоровлению, летальных случае не зафиксировано.

Всего за весь период в области зарегистрировали 9244 случая заражения, 5398 человек выздоровели, 100 умерло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградской области 14-летняя девочка впала в кому после отравления спиртным.

Фото: Piter.TV