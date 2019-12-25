В Ленинградской области 14-летняя девочка впала в кому после отравления спиртным

Дело расследует полиция.

Несовершеннолетняя впала в кому после отравления алкоголем в Ленобласти. Об этом сообщил "АиФ-Петербург" со ссылкой на правоохранительные органы.

14-летнюю девушку госпитализировали из дома №56 на проспекте Вингиссара в Волосово. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Ей поставили диагноз отравление этанолом.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что погибший при падении с моста в мотоциклист был сотрудником МЧС.

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