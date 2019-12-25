Количество новых случаев коронавируса в Ленобласти за сутки выросло на 82

В области вновь начали вводить ограничительные меры.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 82 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению выписали 9 человек. Новых летальных случаев за сутки от COVID-19 зафиксировано не было.

В области уже начали принимать меры, чтобы остановить новый рост заболеваемости. Накануне было принято решение увеличить количество коек с 866 до 1026. Ранее некоторые районы перевели в "красную" и "желтую" зону и ввели "час для пожилых".

Фото: Piter.TV