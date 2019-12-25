Жителям Ленобласти старше 65 лет разрешили выходить в магазин только в определенные часы

Количество участников в массовых мероприятиях ограничено.

Вчера, 1 октября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ужесточил противоковидные меры. Соответствующие изменения он внес с поставление №653.

Согласно нему, Выборгский и Гатчинский районы перешли в "красную" зону, Сланцевский ― в "желтую". Жителям старше 65 можно посещать магазины, аптеки и предприятия услуг с 9:00 до 11:00. Муниципальные власти должны информировать о соблюдении "часа для пожилых" с помощью радиотрансляционной сети.

Массовые мероприятия, организованные муниципалитетом или региональной власть, могут проводиться только при следующих условиях. В "красной" зоне ― до 80 человек на воздухе, 75 в помещении, "желтой" ― 300 на воздухе, 80 в помещении, "зеленой" ― 500 на воздухе, 100 в помещении. Другие мероприятия в "красной" зоне запрещены.

Медицинским работникам, которые получали стимулирующие выплаты за особо важные работы, компенсируют неиспользованные отпуска. Также из бюджета области выделят деньги на тестирование учителей на коронавирус.

Количество новых случаев коронавируса в сутки за последние дни превышает 70 человек.

Фото: Piter.TV