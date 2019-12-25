За последние сутки в Ленобласти выявили 77 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество новых случаев в сутки продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 27 человек выписали по выздоровлению. Новых летальных случаев от COVID-19 за сутки зафиксировано не было.

За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировали 8 326 случаев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 4 районах Ленобласти отменили массовые мероприятия до конца года.

Фото: Piter.TV