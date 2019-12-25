В 4 районах Ленобласти отменили массовые мероприятия до конца года

В Ленобласти до конца 2020 года отменены все массовые мероприятия. Запрет распространяется пока что на четыре района региона: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский и Приозерский. Об этом сообщил Peterburg2.
Такое решение было принято на заседании, 29 сентября. В адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления Ленобласти 1 октября были направлены соответствующие письма.
В ближайшее время постановление должны опубликовать на официальном сайте областной администрации.
Ленобласть делает "шаг назад" в "ковидных" ограничениях.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все