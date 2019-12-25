Ленобласть делает "шаг назад" в "ковидных" ограничениях

Новое постановление правительства региона начнет действовать с 25 сентября.

Стало известно, что правительство Ленобласти выпустило новое постановление, связанное с ограничениями по коронавирусу в разных "зонах" 47 региона. Из документа, который подписал исполняющий губернатора региона Игорь Петров, можно сделать вывод, что в "красную" зону ограничений переведен Всеволожский район, а Приозерский – в "желтую". Изменения вступают в силу 25 сентября.

Соответственно, в данных районах 47 региона изменяются условия посещения общественных мест. В "красной" зоне запрещены массовые мероприятия за исключением мероприятий местных властей "для участия населения в осуществлении местного самоуправления". Ограничения присутствуют – обязательное использование СИЗ, нахождение на открытом воздухе не более 80 человек с учетом социальной дистанции, в помещении – не более 75. Полностью запрещено участие несовершеннолетних граждан.

В "желтой" зоне массовые мероприятия разрешены. Однако нужно соблюдать условия – использование СИЗ и социальной дистанции, количество – не более 600 человек на воздухе и сотни в помещение. В "зеленой" зоне можно собираться без ограничений по количеству вне помещения, при этом не более 150 человек внутри помещении.

Детали постановления можно узнать в документе правительства Ленобласти.

Введенные меры связаны с тем, что Всеволожский район в течение нескольких недель по количеству заболевших занимал первое место в статистике по области.

Распределение районов Ленинградской области по "коронавирусным" зонам выглядит так: в первой ("красной") зоне – Всеволожский район; во второй ("желтой") – Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы; в третьей ("зеленой") – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.

Фото: Piter.tv, носит иллюстрационный характер