За последние сутки в Ленобласти выявили 44 случая заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Кроме того, 25 человек выписали по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано.
Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7470 случаев COVID-19, 5334 выздоровели, 91 человек умер.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Уполномоченного по правам человека в Ленобласти проведет "горячую линию" для пожилых.
Фото: Piter.TV
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