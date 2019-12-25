За последние сутки в Ленобласти выявили 44 случая заболевания COVID-19

Общее количество заболевших за весь период составляет почти 7,5 тыс. человек.

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 25 человек выписали по выздоровлению, новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 7470 случаев COVID-19, 5334 выздоровели, 91 человек умер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Уполномоченного по правам человека в Ленобласти проведет "горячую линию" для пожилых.

Фото: Piter.TV