Уполномоченного по правам человека в Ленобласти проведет "горячую линию" для пожилых

В четверг, 1 октября, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет "горячую линию" для пожилых людей в рамках "Правового марафона для пенсионеров".
Звонки от граждан будут приниматься с 10.00 до 16.00 по номеру: (812) 916-50-63. Пенсионеры смогут рассказать о своих проблемах, связанных с соцподдержкой, соблюдением прав человека, медицинской помощью и получением статуса "ветеран труда".
Уполномоченный проанализирует полученную информацию и спланируют актуальные предложения.
Кроме того, будут проведены выезды в районы, в ходе которых пожилые граждане получат консультации и конкретную помощь от муниципалов.
Ранее мы рассказали о том, что родители в Ленобласти смогут задать вопросы о горячем питании школьников по горячей линии.
Фото: Pixabay
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