Уполномоченного по правам человека в Ленобласти проведет "горячую линию" для пожилых

По результатам бесед будут проведены выезды в районы региона.

В четверг, 1 октября, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет "горячую линию" для пожилых людей в рамках "Правового марафона для пенсионеров".

Звонки от граждан будут приниматься с 10.00 до 16.00 по номеру: (812) 916-50-63. Пенсионеры смогут рассказать о своих проблемах, связанных с соцподдержкой, соблюдением прав человека, медицинской помощью и получением статуса "ветеран труда".

Уполномоченный проанализирует полученную информацию и спланируют актуальные предложения.

Кроме того, будут проведены выезды в районы, в ходе которых пожилые граждане получат консультации и конкретную помощь от муниципалов.

Ранее мы рассказали о том, что родители в Ленобласти смогут задать вопросы о горячем питании школьников по горячей линии.

Фото: Pixabay