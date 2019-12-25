Родители в Ленобласти смогут задать вопросы о горячем питании школьников по горячей линии

В том числе, будут приниматься жалобы.

Со среды, 16 сентября, в Ленинградской области открылась "Горячая линия" по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Родители смогут задать свои вопросы и подавать жалобы по 23 сентября по телефонам: (812) 400-36-49, 400-37-66, 400-37-61, 510-00-15.

Отметим, что звонки будут принимать только по будням с 10:00 до 16:00.

Ранее мы рассказали о том, что госконтракты "Флоридан" на поставку детского питания в учреждения Василеостровского района были расторгнуты.

Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области