Госконтракты "Флоридан" на поставку детского питания в учреждения Василеостровского района были расторгнуты

Компания "Артис-детское питание" обратилась в Арбитражный суд СПБ и ЛО с требованием признать недействительными торги.

Поставщик "Артис-детское питание" оспорил в судебном порядке госконтракты компании "Фирма Флоридан", незаконно заключенные со школами №2 и №4, а также детским садом №38 Василеостровского района. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал недействительными проведенные торги и прекратил действия контрактов.

Компания "Артис-детское питание" обратилась в Арбитражный суд СПБ и ЛО с требованием признать недействительными: торги, проведенные в форме электронного аукциона №0172200002319000113, а также заключенные с учебными учреждениями контракты на поставку детского питания с АО "Фирма Флоридан". В иске поставщик заявил, что его необоснованно отстранили от торгов лишь на том основании, что в заявке по позиции "Йогурт фруктовый 2,5 % жирности в ассортименте" была указана температура хранения в виде "плюс 2 - плюс 6 °С". Заказчик (администрация Василеостровского района) счел такую форму не соответствующей требованиям документации аукциона, так как в ней было строго установлено правило указания единиц измерения с допусками +-50% в виде "~ плюс 4 °С".

В рамках судебного разбирательства истец заявил, что при составлении описания объекта закупки ориентировался на законодательство РФ, регламентирующее правила обозначения и единицы измерения товаров. В частности, на ГОСТ 31981-2013 "Межгосударственный стандарт. Йогурты. Общие технические условия", в котором обозначено, что йогурты хранят при температуре (4 +/- 2) °C. В целом между указанием температуры в виде "~ плюс 4 °С" или "плюс 2 - плюс 6 °С" нет никакой разницы.

Арбитражный суд СПБ и ЛО принял позицию истца и признал исключение компании "Артис-детское питание" из процесса торгов необоснованным, а заключение госконтрактов с АО "Фирма Флоридан" незаконным. Решением суда к сделкам были применены положения о недействительности, а их исполнение прекращено. Итогом оспаривания стало то, что "Флоридан" утратил возможность поставлять питание в школы №2 и №4, а также детский сад №38 Василеостровского района Петербурга.

Напомним, ранее в сервисе "Яндекс.Районы" жительница Петербурга опубликовала снимки, на которых зафиксировано, как "Фирма Флоридан" проводит процесс погрузки и разгрузки продуктов питания для "Гимназии №11" в Василеостровском районе. Женщина возмутилась, что продукты, которые перевозятся в грязных фургонах или на непонятных легковых автомобилях, сваливают на землю в грязь, а курьеры не используют масок. Городские СМИ обратили внимание на инцидент и заподозрили "Фирму Флоридан" в несоблюдении санитарных требований при транспортировке продуктов в образовательные учреждения. По данным журналистов, "Флоридан" мог нарушить СП 2.3.6.1079-01. Согласно санитарным правилам, продукты должны перевозиться в чистом спецтранспорте, а сотрудник организаций питания обязаны использовать в работе санитарную одежду - халаты, маски, перчатки.

Фото: пресс-служба Смольного