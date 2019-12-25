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За последние сутки в Ленобласти выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 11:40
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом

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Количество заболевших продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 36 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

За сутки подтвержден один летальный случай от вирусной инфекции, новых случаев выздоровления зафиксировано не было.

Всего за весь период пандемии COVID-19 заболело 7301 человек, 4833 поправились, 87 человек умерло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики в Ленобласти провели уникальную операцию по удалению опухоли с почки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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