За последние сутки в Ленобласти выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество заболевших продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 36 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки подтвержден один летальный случай от вирусной инфекции, новых случаев выздоровления зафиксировано не было.

Всего за весь период пандемии COVID-19 заболело 7301 человек, 4833 поправились, 87 человек умерло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что медики в Ленобласти провели уникальную операцию по удалению опухоли с почки.

Фото: Piter.TV