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За последние сутки в Ленобласти выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:45
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19

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За весь период больше всего заболевших зарегистрировано в Гатчинском районе.

За минувшие сутки на территории Ленобласти стало известно о 40 новых случаях заболевания коронавирусом. Данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 

Из стационаров были выписаны по выздоровлению 26 человек, летальных случаев зафиксировано не было.

За весь период пандемии на данный момент в Ленобласти зарегистрировали 5798 случаев заболевания вирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни 56 человек, 4100 человек выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что клещи укусили более 4 тысяч человек в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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