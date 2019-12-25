За последние сутки в Ленобласти выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19

За весь период больше всего заболевших зарегистрировано в Гатчинском районе.

За минувшие сутки на территории Ленобласти стало известно о 40 новых случаях заболевания коронавирусом. Данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из стационаров были выписаны по выздоровлению 26 человек, летальных случаев зафиксировано не было.

За весь период пандемии на данный момент в Ленобласти зарегистрировали 5798 случаев заболевания вирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни 56 человек, 4100 человек выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что клещи укусили более 4 тысяч человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV