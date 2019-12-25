За последние сутки в Ленобласти выявили 40 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки на территории Ленобласти стало известно о 40 новых случаях заболевания коронавирусом. Данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Из стационаров были выписаны по выздоровлению 26 человек, летальных случаев зафиксировано не было.
За весь период пандемии на данный момент в Ленобласти зарегистрировали 5798 случаев заболевания вирусной инфекцией. Заболевание унесло жизни 56 человек, 4100 человек выздоровели.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что клещи укусили более 4 тысяч человек в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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