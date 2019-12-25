Клещи укусили более 4 тысяч человек в Ленобласти

Активность паразитов возросла на прошлой неделе.

По данным на понедельник, 27 июля в Ленинградской области обнаружено 4116 случаев укусов клещей во всех районах. Среди пострадавших от паразитов оказались 1158 детей. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Отметим, что указанные показатели ниже среднего значения прошлых лет на 30%. Наибольшее количество случаев столкновения человека с клещами зафиксировано в Тихвинском районе – там пострадали 800 граждан. Жертв паразитов в Подпорожском районе насчитывается 456, в Бокситогорском – 370. Замыкают районы-лидеры Всеволожский и Гатчинский районы – там обнаружено 327 и 298 случаев соответственно.

Активность клещей резко увеличилась на прошлой неделе: за 7 дней от укусов пострадали 275 человек. Это превышает многолетние показатели на 6,6%. Кроме того, с 20 июля в регионе было зарегистрировано 2 случая заражения клещевым энцефалитом и 3 случая заражения клещевым боррелиозом. Последняя болезнь проявилась, в том числе, у двоих детей.

Ранее мы рассказали о том, что у Всеволожска не будут отбирать статус столицы Ленобласти.

Фото: Pixabay