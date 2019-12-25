У Всеволожска не будут отбирать статус столицы Ленобласти

Тосно станет главным городом региона в 2022 году.

В 2021 году столицей 47-ого региона по-прежнему останется Всеволожск. Об этом сообщила пресс-служба комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Передача звания главного города не состоится из-за отмены мероприятий в День рождения Ленинградской области. Изначально планировалось передать регалии Тосно, но в итоге перенос столицы состоится в 2022 году.

Таким образом, процесс присвоения данного статуса сместится на один год.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области