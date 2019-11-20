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В Ленобласти в 180 автобусах запустили бесконтактную оплату
Сегодня, 9:21
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nastya960

В Ленобласти в 180 автобусах запустили бесконтактную оплату

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Пассажиры смогут оплачивать проезд любыми устройствами с NFC.

Теперь жители Ленобласти смогут оплачивать проезд бесконтактным способом на автобусных маршрутах во Всеволожске, Пикалево, Волхове, Тихвине и Выборге. Технологией бесконтактной оплаты оборудовали почти 200 автобусов.

Пассажиры смогут оплачивать проезд любыми устройствами с NFC. Это возможно сделать в 180 автобусах, которые передвигаются по 50 маршрутам.

Наша статистика показывает, что жители все чаще выбирают электронный способ оплаты, вместо традиционного, поскольку это быстро и удобно.

Михаил Присяжнюк, и. о. начальника управления по транспорту Ленобласти 

В Ленобласти восстановили раритетный дорожный каток 70-х годов.

Фото:Piter.TV

 

Теги: бесконтактная оплата, проезд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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