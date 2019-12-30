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В Ленобласти восстановили раритетный дорожный каток 70-х годов

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Теперь уже отремонтированная техника займет свое место в качестве памятника у въезда на базу дорожной компании.

В Ленобласти завершились работы по восстановлению маленького тротуарного катка, изготовленного в конце 70-х годов XX века. Техника была произведена в Калининграде и до конца 90-х работала в Кингисеппском районе. Об этом сообщила пресс-служба местного ДРСУ.

Теперь уже отремонтированная техника займет свое место в качестве памятника у въезда на базу дорожной компании. Каток ДУ-54 нашли на окраине городе в ужасном состоянии. Его было решено восстановить.

Для небольшого катка нашли руль и двигатель, идентичные заводским. На полное восстановление ушло несколько месяцев.

Фото и видео: пресс-служба ГКУ "Ленавтодор"

Теги: каток, раритет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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