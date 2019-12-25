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За последние сутки в Ленобласти выявили 133 новых случая заболевания COVID-19
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 133 новых случая заболевания COVID-19

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В области вновь отмечается рост новых случаев за сутки.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также 49 человек выписали по выздоровлению, 2 человека ушли из жизни. 

За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировано 10402 случая, 5750 человек выздоровели, 109 скончались. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодой человек погиб на железнодорожной станции "Ижора". 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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