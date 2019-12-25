Молодой человек погиб на железнодорожной станции "Ижора"

Личность погибшего удалось установить.

Транспортная полиция проводит проверку по факту смерти молодого человека на железнодорожной станции "Ижора". Он перебегал пути в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Электричка следовала из Мги в Обухово. Несмотря на сигналы повышенной громкости, которые подавал машинист, трагедии избежать не удалось. 22-летний житель Гатчины скончался от полученных травм.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Гражданам напомнили, что железная дорога ― это зона повышенной опасности.

На прошлой неделе электричка сбила подростка на станции "Новый Петергоф".

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