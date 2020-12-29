В Петербурге коронавирусом заболели 3287 человек

Из больниц выписали 1168 человек.

За сутки в России подтвердили 22857 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2504(11%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3287 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 225. За последние сутки подтверждена смерть 471 пациента. В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от COVID-19, в Ленобласти – 6.

За последние сутки из больниц выписали 18 333 человек, в том числе 1168 человек в Петербурге и 157 – в Ленинградской области.

Травматолог рассказал, как коронавирус повлиял на количество травм.

Фото: Piter.tv