Травматолог рассказал, как коронавирус повлиял на количество травм

В Петербурге этой зимой выросло количество обращений в травмпункты.

Травматолог и ортопед Василий Трубин оценил влияние коронавируса на количество травм. По его словам, в Петербурге выросли случаи травм из-за внутреннего туризма. При этом врач заметил, что образ жизни значительно влияет на вероятность получения травмы.

Мы можем наблюдать повышение именно зимнего спортивного травматизма из-за того, что границы закрыты, люди просто не поехали на курорты заграницу и остались у нас. Эти пациенты могли бы получить травму в Швейцарии или в Австрии, они получают травму у нас. Плюс люди стали путешествовать по стране, у нас страна большая, где-то на юге +20 градусов, ближе к северным регионам наоборот -20. Уезжают из одного региона, приезжают в другой, путешествуют, не готовы к обледенению, получают травму. Василий Трубин, травматолог, ортопед клиники "Скандинавия"

Кроме того, травматолог отметил, что на фоне психологического напряжения из-за эпидемиологической ситуации у людей мог снизиться уровень внимания. Врач советует поддерживать правильный режим сна, чтобы снизить вероятность получить травму из-за невнимательности.

Полную версию интервью можно посмотреть здесь. Травматолог также рассказал, какие виды травм чаще всего получают петербуржцы зимой, опасно ли кататься на ватрушках, и как правильно падать при гололеде.

Видео: Piter.TV