За последние сутки в Ленобласти выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом

За весь период больше всего заболевших в Гатчинском районе.

За последние сутки на территории Ленобласти было зафиксировано 31 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению из стационаров выписали 16 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего за время пандемии в Ленобласти официально известно о 6081 случае COVID-19, 4182 человека выздоровели, 56 умерли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кузьмоловском онкодиспансере отремонтировали операционные.

Фото: Piter.TV