В кузьмоловском онкодиспансере отремонтировали операционные

Кроме того, в блоке появилось новое оборудование.

Кузьмоловское отделение Ленинградского областного клинического онкодиспансера готово к возобновлению работы после капитального ремонта. В операционных установили новое оборудование на средства регионального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В распоряжении хирургов теперь имеется 5 многофункциональных операционных столов за 5,7 миллионов рублей и новые потолочные светильники общей стоимостью 2,8 миллионов рублей.

Отметим, что обновление прошло в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". По словам губернатора Ленинградской области, он является одним из ключевых направлений работы на данный момент.

Мы стараемся помогать как системно, так и точечно. Модернизация отдельно взятых операционных не менее важна, чем ремонт больниц или закупка дорогостоящего оборудования. отметил Александр Дрозденко

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти уровень безработицы безработицы составил менее 3%.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области