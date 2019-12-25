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В Ленобласти уровень безработицы безработицы составил менее 3%
Сегодня, 22:34
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smirenny

В Ленобласти уровень безработицы безработицы составил менее 3%

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29, 9 тысяч жителей региона считаются безработными.

Во вторник, 4 июля, стало известно, что в Ленобласти зафиксировали менее 3% безработицы. 

Председатель комитета по труду и занятости населения региона Алла Астратова отметила, что в центре занятости числятся 34,6 тысяч жителей региона. 29,9 тысяч -  безработные. Специалист отметила, что уровень безработицы составил 2, 86%. Отмечается, что за июль текущего года работу смогли получить 4 134 человека. 

Ранее мы писали, какие профессии оказались наиболее востребованы после пандемии.

Фото: pixabay

Теги: безработица, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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