Стало известно, какие профессии оказались наиболее востребованы после пандемии

В новых сотрудниках нуждаются те сферы, которые были ограничены.

Во вторник, 4 августа, стало известно, какие именно профессии оказались востребованными в Петербурге.

Так, сейчас в новых сотрудниках нуждаются те сферы, которые были наиболее ограничены во время карантина и пандемии коронавируса.

Председатель комитета по труду и занятости населения города сообщил, что сейчас открылись фитнес-клубы и рестораны, соответственно возобновился и спрос. Восстановление идет быстро. Специалист отметил, что горожане могут достаточно спокойно найти работу.

Ранее мы писали, что петербургскую компанию оштрафовали за нарушения санитарных норм.

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