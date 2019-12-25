Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения санитарных норм

Из-за того, что компания не организовала проживание сотрудников в общежитии, произошла вспышка коронавируса.

Как стало известно во вторник, 4 августа, Петроградский районный суд привлек к административной ответственности ООО "КРАС". Из-за неправильных действий руководства, от коронавируса пострадали сотрудники.

На улице Профессора Попова в доме №47 располагалось общежитие, где проживали несколько десятков человек: им не измеряли температуру, разрешали появляться на службе с признаками ОРВИ, постельное белье сменяли раз в неделю, помещения были грязные, в маленьких комнатах могли проживать до 14 человек. После вспышки коронавируса общежитие было закрыто на карантин, однако и после такого администрация компании не следила за сотрудниками. Работники могли покидать комнаты и не дезинфицировали помещения. Тесты на коронавирус сдали всего 17 человек из 56.

Предприятие заплатит 400 тысяч рублей.

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