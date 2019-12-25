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За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 39 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 39 новых случаев коронавируса

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За весь период больше всего человек заболели в Гатчинском районе.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 39 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению из стационаров за сутки выписали 16 человек, летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за время пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 5876 человек, из них поправились 4134, ушли из жизни 56. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Агалатово маршрутка с пассажирами столкнулась с автомобилем. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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