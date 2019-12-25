В Агалатово маршрутка с пассажирами столкнулась с автомобилем

На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь.

Утром 31 июля в поселке Агалатово во Всеволожском районе Ленобласти произошла серьезная авария. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Возле дома №65 на Приозерском шоссе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В момент ДТП в маршрутке были пассажиры.

По предварительным данным, в аварии пострадали люди. На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото: Piter.TV