Kia Rio сбила пенсионерку на проспекте Просвещения

По факту происшествия проводится проверка, личность пострадавшей устанавливается.

Накануне вечером автомобиль сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По предварительной информации, 30 июля около пяти часов вечера на проспекте Просвещения у дома 54к4 водитель 1995 года рождения, двигался задним ходом на автомобиле Kia Rio. В хоне пешеходного перехода он наехал на женщину 80-85 лет.

В результате ДТП пострадавший пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка, личность пострадавшей устанавливается.

Chevrolet подбил "Ситимобил" на проспекте Обуховской Обороны.

Видео: Piter.TV