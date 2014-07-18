Школы в Усть-Славянке и Шушарах достроены

Учебные заведения возводили в рамках работы с инвесторами.

В Петербурге в рамках работы с инвесторами ввели две школы – в Шушарах и Усть-Славянке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 29 декабря.

Учебное заведение в Пушкинском районе рассчитано на 1650 человек. Строительство четырехэтажного здания в доме 3к3 по Старорусской улице вело ООО "ЛИРА". Площадь школы составляет почти 36,5 тыс. "квадратов", в ней три блока: основная, средняя школы и блок общешкольных помещений. На прилегающей территории возведут спортивные площадки, футбольное поле, места для отдыха учащихся, зону для проведения массовых мероприятий.

В школе дома 6к3 по Гудиловской улице в Невском районе 825 мест. Застройщиком стал "Специализированный застройщик "СПб Реновация". Общая площадь учреждения – 28,5 тыс. "квадратов". Начальные и средние классы разведены по разным блокам. В школе есть бассейн, актовый зал, мастерские.

Ранее мы рассказывали о том, что автотранспортный класс на базе школы создали в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)