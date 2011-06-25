Автотранспортный класс на базе школы создали в Петербурге

Новое образовательное направление заработает на базе восьмого класса и будет соответствовать модели "школа-колледж-вуз-предприятие".

В школе № 334 Невского районе Петербурга основали специальный класс для обучения транспортным технологиям. Об этом сообщила пресс-служба комтранса города на Неве.

Новое образовательное направление заработает на базе восьмого класса и будет соответствовать модели "школа-колледж-вуз-предприятие". В рамках этого проекта было подписано соглашение между Академией транспортных технологий, Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом и ГУП "ПассажирАвтоТранс".

Программа обучения продлится четыре года и будет включать в себя практику, прохождение профессиональных испытаний, получение профессии, а также организацию тематических экскурсий, конкурсов и мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургской школе открылась лаборатория "Big Soul Цифровой волонтер в IT".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс"