В Пулково открыли международные направления с Uzbekistan Airways

Авиакомпания Uzbekistan Airways каждый день летает из Северной столицы в Ташкент, три раза в неделю в Самарканд и один раз в неделю в Фергану с дальнейшими стыковками по шести зарубежным направлениям.

Компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом Пулково, сообщила о запуске новых зарубежных авиарейсов.

Продолжаем рассказывать о рейсах зимнего расписания: открываем международные направления с Uzbekistan Airways. Воздушные ворота Северной столицы

Авиакомпания Uzbekistan Airways каждый день летает из Северной столицы в Ташкент, три раза в неделю в Самарканд и один раз в неделю в Фергану с дальнейшими стыковками по шести зарубежным направлениям.

Из Ташкента рейсами Uzbekistan Airways можно улететь в Дели (Индия), Сеул (Южная Корея), Стамбул (Турция), Шарм-Эль-Шейх (Египет), Европу и Северную Америку, из Самарканда и Ферганы – в Стамбул.

Аэропорт Пулково начал работать по зимнему расписанию с 30 октября.

Фото: Piter.tv