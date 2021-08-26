Аэропорт Пулково начнет работать по зимнему расписанию с 30 октября

Планируется увеличить количество полетов в Стамбул, Анталью, Баку, Ташкент, Ереван и Хургаду.

Аэропорт Пулково переходит на зимнее расписание с 30 октября. В осенне-зимнем сезоне самолеты будут летать по 64 российским направлениям. Об этом сообщили "Невским Новостям" в пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной столицы".

Международные рейсы тоже никто не отменял. Планируется увеличить количество полетов в Стамбул, Анталью, Баку, Ташкент, Ереван и Хурганду. Новые направления в этом сезоне – Астана (Казахстан) SCAT Airlines, египетский Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines и Коломбо (Шри-Ланка) AZUR air.

В этом году из Петербурга будет работать новая для "Пулково" компания "Ижавиа". Самолеты перевозчика будут летать в в Калининград.

Ранее на Piter.tv: с начала года в Пулково не допустили вывоз около миллиона долларов.

Фото: Piter.tv