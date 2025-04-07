Петербуржцы смогут обсудить новые правила городской застройки

Правила землепользования и застройки определяют порядок использования земельных участков и строительства на них.

Жителей Петербурга приглашают обсудить новые правила застройки города. До 15 апреля любой желающий может внести свои предложения по изменению этого документа. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) предоставил "Петербургскому дневнику" разъяснения по данному вопросу.

Правила землепользования и застройки определяют порядок использования земельных участков и строительства на них. Они основаны на Генеральном плане города и утверждаются правительством Петербурга. Генеральный план и Правила землепользования и застройки обеспечивают основу для проектирования конкретных территорий и размещения объектов капитального строительства.

В прошлом году вступили в силу новые Правила землепользования и застройки, которые соответствуют новому Генеральному плану города. Этот документ создает основу для комфортного проживания горожан и привлекает инвестиции. Однако значительные изменения в федеральном и региональном законодательстве потребовали обновления Правил. Теперь они должны соответствовать приказу Минкультуры РФ о границах исторического поселения Санкт-Петербурга и закону Санкт-Петербурга № 820-7 о границах охраняемых культурных объектов.

Изменения включают уточнение карт градостроительного зонирования и регламентов, расширение перечня разрешенных видов использования земельных участков и обновление сведений о зонах особого назначения. Новые правила направлены на устойчивое развитие территории, сохранение окружающей среды и культурного наследия, а также на привлечение инвестиций.

Общественные обсуждения по проекту изменений пройдут с 9 по 15 апреля. Жители могут оставить свои комментарии на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре или лично посетить здание ведомства.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)