В Невском районе согласован проект нового корпуса школы №14 на Крыленко

В нем будут учиться ученики начальных классов.

В Невском районе Санкт-Петербурга утвердили архитектурно-градостроительное решение нового корпуса для школы №14. Здание появится по адресу: улица Крыленко, дом 25, корпус 5, литера В. Проект разработан компанией "Авангард-Строй" по заказу образовательного учреждения. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый корпус рассчитан на 400 учеников начальных классов (1-4 классы, четыре параллели, всего 16 классов). Здание будет соединено с уже существующим корпусом школы теплым переходом на втором этаже.

Строение включает учебный блок для младших школьников, а также помещения общешкольного и спортивно-оздоровительного назначения. В проекте предусмотрены учебные кабинеты, бассейн, спальные комнаты, спортивный и обеденный залы, рекреационные зоны и иные необходимые помещения. На прилегающей территории разместятся игровые и прогулочные площадки.

Архитектурное решение выполнено в стиле, гармонирующем с существующим зданием. Современный облик корпусу придают яркие цветовые акценты, контрастные элементы фасада и динамичное расположение оконных проемов.

На территории предприятия Ручьи одобрили проект детского сада на 160 мест.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по градостроительству и архитектуре