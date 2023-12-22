  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
До 2030 года в Петербурге планируют открыть 14 пожарно-спасательных частей
Сегодня, 20:51
155
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

До 2030 года в Петербурге планируют открыть 14 пожарно-спасательных частей

0 0

Кроме того, отмечается, что 33-я часть в 2024 году переедет в новое здание в Красносельском районе.

В Петербурге до 2028-2030 годов намерены открыть 14 пожарно-спасательных частей. Две их них заработают в этом году, передает 23 апреля "Петербургский дневник", ссылаясь на начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ регионального ГУ МЧС России Игоря Улубикова.

При поддержке правительства, при поддержке губернатора, у нас по программе до 2028-2030 годов запланировано к открытию еще порядка 12 частей. Дальше уже есть перспективы, с учетом расширения города, новой застройки.

Игорь Улубиков, начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Петербургу

Кроме того, отмечается, что 33-я часть в 2024 году переедет в новое здание в Красносельском районе Петербурга, а на проспекте Обуховской Обороны откроется 6-я пожарно-спасательная часть. 

Ранее на Piter.TV: в Парголово построят пожарное депо на четыре машины. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: пожарная часть, региональное строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии