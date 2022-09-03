В Ленобласти командир пожарной части решил защищать свою дачу ружьем

В Лужском районе Ленинградской области неизвестный стрелял в мужчину, чтобы защитить свою дачу. Решается вопрос о возбуждении дела.

Утром в воскресенье, 27 августа, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что в деревне Ленобласти неизвестный стрелял по человеку.

Как стало известно Piter.TV, неизвестным оказался командир пожарной части, который стрелял в мужчину, чтобы защитить свою дачу. Потерпевшим стал администратор одного из университетов.

В итоге правоохранители изъяли оружие, допросили дачника и отпустили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что хулиганы стреляли из автомата и пистолета на Ржевке.

Фото: Piter.TV