В Ленобласти командир пожарной части решил защищать свою дачу ружьем

Утром в воскресенье, 27 августа, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что в деревне Ленобласти неизвестный стрелял по человеку.
Как стало известно Piter.TV, неизвестным оказался командир пожарной части, который стрелял в мужчину, чтобы защитить свою дачу. Потерпевшим стал администратор одного из университетов.
В итоге правоохранители изъяли оружие, допросили дачника и отпустили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что хулиганы стреляли из автомата и пистолета на Ржевке.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все