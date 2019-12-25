Хулиганы стреляли из автомата и пистолета на Ржевке

Вечером в воскресенье, 27 августа, в полицию поступило сообщение о стрельбе во Ржевском лесопарке. Об этом стало известно Piter.TV.
По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое мужчин 27-ти лет и их 35-летний приятель. Установлено, что они из хулиганских побуждений стреляли из автомата и пистолета в воздух.
В отношении одного из хулиганов составлен административный протокол, у него изъяли оружие, магазины и патроны для проведения экспертизы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что водитель свадебного кортежа открыл стрельбу на Почтамской.
Фото: Piter.TV
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