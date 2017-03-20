В Юсуповском саду заменили игровое и спортивное оборудование

Поручение по их обновлению дал губернатор Александр Беглов.

В Петербурге в Юсуповском саду закончены работы по замене детского игрового и спортивного оборудования. Поручение по обновлению этих элементов на Садовой улице дал губернатор Александр Беглов, рассказал председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

На одной из площадок установили песочный дворик, игровой комплекс, городок, качели, балансир, качалки на пружине и скамейки, на другой – тренажеры, спортивный комплекс и качели "Гнездо".

Всего в этом сезоне ведомство обновило в парках и скверах множество элементов детских площадок: крепежные детали, сетки, ступени в горках, подшипники на каруселях, сидения и подвесы качелей и другое.

Кроме того, только в этом году мы строим как минимум 46 детских и 21 спортивную площадку совместно с муниципальными образованиями по программе "Петербургские дворы". Сергей Петриченко, председатель петербургского комблага

Фото: Telegram / Сергей Петриченко