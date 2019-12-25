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На юге КАД перекроют две полосы движения
Сегодня, 14:00
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На юге КАД перекроют две полосы движения

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Водителям приносят извинения за временные неудобства.

На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом 1-го сентября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут действовать со 2 по 8 сентября 2021-го года. Для движения будут закрыты первая, вторая полоса и полоса безопасности. На третьей и четвертой введут ограничение скорости до 50 км/час. 

На участке будут ликвидировать колейность. Работы будут идти в две смены. 

Также на КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом с 4 по 15 сентября перекроют две полосы движения.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: кад, ограничение движения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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