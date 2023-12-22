В Петербурге в конце февраля ограничат проезд в семи районах

Речь идет о Невском, Петроградском, Фрунзенском и других районах.

В конце февраля в Петербурге ограничат проезд в нескольких районах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 22 февраля.

В Калининском районе с 26 февраля ограничат проезд у дома № 36 по Чугунной улице. Водители не смогут проехать по этому участку дороги до 3 марта.

В Колпинском районе с 26 февраля д 1 марта закроют проезд по улице Коммунаров в поселке Петро-Славянка от Советского проспекта до Смоленской улицы. Здесь будут прокладывать газопровод.

В Красносельском районе с 26 февраля до 1 июля будет закрыт проезд по Железнодорожной улице, по Коллективной улице (от Железнодорожной улицы до Вокзальной улицы) в Горелово. Также в этот период автомобили не смогут проехать по Железнодорожной улице, по Коллективной улице (от Железнодорожной улицы до Вокзальной улицы). Дорога будет перекрыта на Красной улице и на Дачной улице (от Красной улицы до Московской улицы). Проезд закроют по Советской улице, по Полевой улице (от Красносельского шоссе до Зеленой улицы). Кроме того, с 26 февраля по 25 августа водителям придется объезжать участок улицы Коммунаров от Авиационной улицы до Трудового переулка. Также с 26 февраля по 1 июля ограничивается движение транспорта по Красносельскому шоссе от административной границы Санкт-Петербурга до Аннинского шоссе.

Ограничения введут в Невском районе. С 26 февраля до 15 марта автомобилисты не смогут проехать по Товарищескому проспекту у улицы Дыбенко. Специалисты будут проводить работы по строительству газопровода.

В Петроградском районе с 26 февраля по 6 сентября в связи с производством работ по размещению временных ограждений перекроют движение транспорта на перекрестке Татарского переулка и Съезжинской улицы. Речь идет об участке у дома 29/9. Водителям придется объезжать участок у дома 8 по Эсперовой улице с 24 февраля по 15 апреля.

В Петродворцовом районе с 26 по 28 февраля будут строить газопровод, поэтому машины не смогут курсировать по Ново-Нарвскому шоссе от дома 45 до железнодорожного переезда в поселке Стрельна.

Изменения на дорогах затронут и Фрунзенский район. С 24 по 25 февраля будет закрыто движение транспорта по улице Фучика у перекрестка с Белградской улицей.

Ранее мы писали, что с 23 февраля в трех районах Петербурга будет ограничено движение.

Фото: Piter.tv