Проезд по улице Графова закроют до конца июля

На участке проведения работ установят пешеходную галерею.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила об ограничениях движения, которое ждет автомобилистов со следующей недели.

С 11 по 20 апреля будет закрыто движение транспорта по Подъездному переулку от улицы Марата до Загородного проспекта. На участке будут прокладывать тепловую сеть.

Кроме того, с 14 апреля по 30 июля водителям будет не проехать по улице Графова от набережной Черной речки до Лисичанской улицы.

За тем, как проводятся работы, ГАТИ теперь следит и с высоты.

Фото: Piter.TV