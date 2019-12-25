Проезд по улице Графова закроют до конца июля

Государственная административно-техническая инспекция сообщила об ограничениях движения, которое ждет автомобилистов со следующей недели.
С 11 по 20 апреля будет закрыто движение транспорта по Подъездному переулку от улицы Марата до Загородного проспекта. На участке будут прокладывать тепловую сеть.
Кроме того, с 14 апреля по 30 июля водителям будет не проехать по улице Графова от набережной Черной речки до Лисичанской улицы.
За тем, как проводятся работы, ГАТИ теперь следит и с высоты.
Фото: Piter.TV
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