За состоянием крыш и фасадов Петербурга следят с помощью дронов

Дроны помогли выявить уже как минимум одни самовольные работы.

На этой неделе специалисты Государственной административно-технической инспекции будут следить за содержанием кровель и фасадов нежилых зданий, территорий и зон производства работ с помощью квадрокоптеров. Пресс-служба ведомства показала, как это выглядит.

Дроны используют в тех случаях, когда зафиксировать нарушения невозможно только при визуальном осмотре. На прошлой неделе техника помогла узнать о том, что на Глухарской улице ведутся самовольные земляные работы. Там строили жилые кварталы. Ответственных планируют привлечь к административной ответственности.

Ранее Инспекция напомнила о необходимости отмыть фасады нежилых домов ко Дню города. Речь идет об объектах, которые находятся в собственности Петербурга. После выполнения работ о них необходимо будет отчитаться на интернет-портале "Паспортизация объектов благоустройства Санкт-Петербурга".

Видео: пресс-служба ГАТИ